Vremeplov: Srbi dobili "Privilegiju" na teritoriji Habzburških zemalja

NOVI SAD - Na današnji dan 1690. godine austrijski car Leopold I dao je Srbima Ukazom, poznatim kao "Privilegija", povlastice na teritoriji Habzburških zemalja. "Privilegija" je uvažila zahteve srpskog sveštenstva i naroda i garantovala slobodu vere, upotrebu tradicionalnog kalendara i pravo izbora arhiepiskopa i drugih arhijereja.

Danas je sreda, 21. avgust 2025. Do kraja godine ima 132 dana. 1165 - Rođen je francuski kralj Filip II Avgust. Vladao je od 1179. do 1223. Uspešno je ratovao protiv Engleza, otevši im posede u zapadnom delu Francuske. Sa engleskim kraljem Ričardom Lavljeg Srca i nemačkim carem Fridrihom I Barbarosom predvodio je krstaše u Trećem krstaškom ratu, osnovao je 1208. univerzitet u Parizu i podigao veliki deo pariske Bogorodičine crkve (katedrala Notr-Dam). 1765 - Rođen