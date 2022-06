Stigao sam jutros i naišao na 40 tela, najviše je bilo mrtve dece Jeziva svedočenja Avganistanaca nakon razornog zemljotresa video

U snažnom zemljotresu u Avganistanu poginulo je više od 1000 ljudi, a više od 1500 je ozlijeđeno. Očekuje se da će broj poginulih i dalje da raste.

Magnituda zemljotresa je iznosila 6.1 Rihoterove skale, a zemljotres je u ranim jutarnjim satima pogodio gusto naseljene delove Avganistana i Pakistana, objavio je američki geološki zavod (USGS). Lokalni stanovnici su za Rojters opisali užasne prizore smrti i razaranja nakon potresa. - Deca i ja smo vrištali. Jedna od naših soba je uništena. Naše komšije su vrištale, mogli smo da vidimo njihove sobe, rekla je Fatima. An Afghanistan earthquake killed at least 1,000,