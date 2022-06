Stravičan zemljotres pogodio avganistan: Udar od 6,1 stepen, najmanje 250 poginulih! Strašni prizori (video)

Najmanje 250 ljudi poginulo je u zemljotresu jačine 6,1 stepen koji je pogodio pokrajinu Paktika, na istoku Avganistana, saopštila je danas služba za vanredne situacije.

Većina žrtava registrovana je u Paktiki, gde je 100 ljudi stradalo i 250 povređeno, rekao je Muhamed Nasim Hakani, šef talibanske službe za vanredne situacije. Kako prenosi BBC, strahuje se da broj žrtava premašuje cifru od 250. Photos of the Afghanistan-Pakistan earthquake. Despite the moderate magnitude (5.9) poor construction practices resulted in heavy losses. I expect the casualties to rise, sadly. pic.twitter.com/FAQs4bZhX5 — GeoGeorge (@GeoGeorgeology) June