Snažan zemljotres u Avganistanu, poginulo najmanje 280 ljudi

Najmanje 280 ljudi je poginulo, a više od 600 je povređeno u snažnom zemljotresu u Avganistanu, prema državnoj novinskoj agenciji Bahtar, prenosi BBC.

Zemljotres je bio jačine 6,1 stepeni po Rihteru. Na fotografijama na društvenim mrežama vide se ljudi na nosilima, u ruševinama i razrušenim domovima u istočnoj provinciji Paktika. #BREAKING According to the Taliban spokesman, due to last night's earthquake (magnitude 6.1), hundreds of people killed and wounded in four districts of #Paktika Province of Afghanistan. According to the sources more than 255 people have lost their lives & around 155 are injured