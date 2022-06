Nehamer: Pristupni uslovi za Ukrajinu moraju da važe i za Zapadni Balkan

Austrijski kancelar Karl Nehamer, uoči današnjeg Samita EU, poručio je da pristupni uslovi za Ukrajinu moraju važiti i za zemlje Zapadnog Balkana, posebno za Bosnu i Hercegovinu.

U obraćanju poslanicima austrijskog parlamenta, on je najavio da će se Austrija na nivou EU upravo za to zalagati. Nehamer i ministarka za evropska pitanja Karoline Edštadler podvukli su da status kandidata za Ukrajinu ne može da se poistoveti sa pregovorima o članstvu u EU. Nehamer je kazao da se, davanjem statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji uvodi novi postupak u EU, u kojem se još pre ispunjavanja kriterijuma Unije dobija status kandidata. "To mora važiti i za