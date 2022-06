Glumica je izgubljena u vremenu: Mika Aleksić u sudu opet sramno izvređao žrtvu! Rekao da se ledio i ježio

Vlasnik dramskog studija pred sudom rekao da su optužbe traume za njega, a ne za oštećenu glumicu, kao i da su svedočenja o seksualnom zlostavljanju samo "maštarije adolescenata"

Vlasnik dramskog studija Miroslav Mika Aleksić, optužen da je silovao i seksualno zlostavljao polaznice svoje škole, treće ročište zaredom nastavio je sa iznošenjem odbrane u kojoj tvrdi da ništa od onoga što je sedam devojaka ispričalo nije tačno i da je reč o tendencioznim i izmišljenim "fantazijama adolescenata". - Dodirivanje preko potkošulje, rolke, suknje, to osporavam, to su fantazije tipinče za adolescente, a ja u to vreme imam 62 godine. Dalje se navodi, u