Završen samit EU - zapadni Balkan u Briselu: Predsednik Vučić se sastao sa Makronom (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas Samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, posle čega se oglasio na Instagram profilu "buducnostsrbijeav". "Verujem u evropsku budućnost i Srbije i regiona.

Zajednički ćemo se boriti za tu budućnost, poštujući sebe i verujući da zajedno možemo mnogo toga da uradimo", poručio je predsednik Vučić. Predsednik Vučić je po završetku Samita imao bilateralni sastanak sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom. "Kao i uvek, imao sam više nego prijateljski sastanak sa predsednikom Emanuelom Makronom sa kojim sam razmenio mišljenja o najbitnijim