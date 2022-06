Blagi pad temperature danas! Ponegde kiša sa grmljavinom - Evo kakvi pakleni dani su pred nama, budite na oprezu!

U četvrtak u Srbiji će minimalna temperatura biti od 15°C do 20°C, a maksimalna od 26°C do 29°C. Uveče se očekuje suvo vreme bez padavina.

U četvrtak u Srbiji će minimalna temperatura biti od 15°C do 20°C, a maksimalna od 26°C do 29°C. Uveče se očekuje suvo vreme bez padavina. U Srbiji će temperatura biti u manjem padu u odnosu na sredu. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna od 26°C do 29°C. Uveče suvo. U Beogradu će u četvrtak ujutru biti promenljivo oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Od sredine dana suvo sa