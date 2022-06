MUP: Uhapšen zbog sumnje da je prodao 3,5 miliona kilograma merkantilnog kukuruza iz robnih rezervi

Policija u Novom Sadu uhapsila je K.M. (46) zbog sumnje da je prodao gotovo 3,5 miliona kilograma merkantilnog kukuruza koji mu je poveren na skladištenje od strane Republičke direkcije za robne rezerve i na taj način pribavio imovinsku korist od 27,2 miliona dinara, saopšteno je danas iz MUP-a.

Kako se sumnja, on je radeći kao odgovorno lice privrednog društva "Agro Medan" iz Zrenjanina u dva navrata 2017. godine zaključio ugovore o skladištenju, čuvanju i obnavljanju kukuruza sa Republičkom direkcijom, nao osnovu čega je preuzeo kukuruz od skladištara iz Srpskog Itebeja i Vršca. Sumnja se da je on, navodi se u saopštenju, u periodu od dana preuzimanja merkantilnog kukuruza do jula 2018. godine prodao poverenu robu bez evidentiranja u poslovnim knjigama,