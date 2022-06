VUČIĆ: 200.000 građana će dobiti vaučer od 15.000 dinara

Određeni broj građana Srbije, njih 200.000 imaće pravo na vučer od države Srbije u iznosu od 15.000 dinara.

To je ukupno 3 milijarde u kešu, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. To znači da će građani moći da koriste vaučer koji je ranije iznosio 5.000 dinara za odmore u Srbiji. Taj novac moraće da se potroši do oktobra, jer je plan da se finansira letnji i rani jesenji odmor. Kako je naveo, novac je namenjen za siromašne, one koje su srednje klase, one koji imaju plate do 70.000 dinara, itd.. Vaučere će moći da dobiju penzioneri - svi koji su ostvarili pravo