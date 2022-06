Veliko nevreme u Vojvodini, vetar lomio drveće, mostovi poplavljeni VIDEO

Jako nevreme sa pljuskovima, a u nekim delovima i praćeno gradom, zahvatilo je Vojvodinu.

Pljuskovi su zabeleženi u Beočinu, Novom Sadu i u Subotici. A post shared by 192.RS (@192_rs) Na video zapisima sa društvenih mreža vide se jaki pljuskovi praćeni vetrom. A post shared by 192.RS (@192_rs) Na jednom snimku vidi se novosadski most koji je gotovo poplavljen od jačine padavina, kao i polomljeno drveće usled snažnog vetra. A post shared by 192.RS (@192_rs) A što se vremenske prognoze tiče, ona danas najavljuje smenu sunca i pljuskova s gramljavinom.