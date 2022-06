"Ovo je odvratna situacija": Ispovest Srpkinje blokirane na aerodromu u Rimu: "Ne daju nam avion! A ovde ima male dece, ljudi će ostati bez posla (foto, video)

"Ne daju nam avion. Ovde ima male dece, ljudi će ostati bez posla." Ovom rečenicom jedna od srpskih putnica koja je ostala zaglavljena na aerodromu "Ciampino" u Rimu objašnjavaju kakva je situacija u kojoj su se večeras našli ona i još 200 naših državljana kojima je let za Beograd naprasno otkazan zbog navodnog kvara.

Naime, prema ranijim pisanjima medija, nakon što je tri puta let kompanije Vizer za Beograd odlagan, on je na kraju i otkazan za oko 200 naših sugrađana, sa obrazloženjem da je avion u kvaru nakon što ga je udario grom. Sledeći let koji imaju u utorak je popunjen, pa će, prema svemu sudeći, morati da sačekaju one koji su planirani za sredu i subotu. Da nevolja bude veća, zarobljenim srpskim putnicima saopšteno je da kompanija može da plati troškove noćenja samo za