Vučić obišao radove na Moravskom koridoru: Auto-put do Kruševca najkasnije do Nove godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas posetu Rasinskom okrugu i obišao radove na izgradnji Moravskog koridora, auto-puta Pojate-Preljina koji će povezati putne koridore 10 i 11.

Predsednik Vučić obišao je radove na izgradnji mosta preko Zapadne Morave koji se nalazi na deonici auto-puta od Pojata do Kruševca i najavio da će auto-put do Kruševca biti završen najkasnije do Nove godine. Izgradnja ovog mosta, čija je dužina oko 500 metara, počela je krajem prošle godine i do sada je završeno više od polovine planiranih radova. Vučić je rekao da na gradilištu Moravskog koridora ima 3.600 radnika i da je za taj projekat eksproprijacija zemljišta