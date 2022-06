Goreće beton! Danas do 34, narednih dana blizu 40 stepeni - Evo kakvo vreme nas očekuje narednih dana

U nedelju 26. juna će u Srbiji biti vrlo sunčano i toplo, sa minimalnom temperaturom od 15°C do 21°C, a maksimalna se očekuje da bude od 30°C do 34°C.

U nedelju 26. juna će u Srbiji biti vrlo sunčano i toplo, sa minimalnom temperaturom od 15°C do 21°C, a maksimalna se očekuje da bude od 30°C do 34°C. U Srbiji će u nedelju biti sunčano i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblaka sa ređom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Veća šansa za pljuskove je u centralnoj i istočnoj Srbiji. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 21°C, a maksimalna od 30°C do