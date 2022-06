Šta sve dobija pobednik takmičenja Zvezde Granda? Nermin Handžić (18) odneo ubedljivu pobedu - evo šta je još osvojio!

Nermin Handžić pobedio je u Zvezdama Granda, a evo šta će sve dobiti od produkcije.

Nermin Handžić pobedio je u Zvezdama Granda, a evo šta će sve dobiti od produkcije. Nermin Hadžić je, zahvaljujući glasovima publike koja je ovoga puta odlučivala, odneo ubedljivu pobedu u takmičenju Zvezde Granda, a svoju radost je odmah podelio sa mentorkom Viki Miljković koju izuzetno poštuje i uvažava, o čemu je govorio i nakon proglašenja. On je istakao kako mu je pevačica bila najveća podrška tokom takmičenja, ali i da je i on nju bodrio kada je to bilo