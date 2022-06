Vučić: Sve zavisi od geopolitičke situacije

Vučić odgovarao na pitanje da li se slaže sa ministarkom Joksimović u vezi sa članstvom u EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se u Briselu videlo da kada je geopolitički interes EU u pitanju može da se dobije status kandidata i da ništa nije urađeno u smislu pripreme za članstvo. Vučić je, na pitanje da li se slaže sa ministarkom Jadrankom Joksimović da bi Srbija mogla za pet do sedam godina biti članica EU, kazao da je on realista, ali da ministarka dobro zna odnose u Uniji. - To zavisi od političke i geopolitičke situacije. Videlo