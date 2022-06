Upozorenje RHMZ:Stigao vreli talas, od danas paklene temperature i tropske noći

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoke temperature, koje važi od od danas do 2. jula.

Kako se navodi, do kraja nedelje zadržaće se veoma toplo vreme, gde će jutarnje temperature u većini mesta biti od 20 do 25 stepeni, dok će se najviše dnevne kretati od 34 do 37 stepeni celzijusa. U upozorenju RHMZ piše i da nas u tom periodu očekuju tropske noći. Već danas bi maksimalna temperatura trebalo da dostigne 35 stepeni. Samo u planinskim predelima doći će do lokalnog razvoja oblačnosti, a ponegde i do kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom. Vetar slab do