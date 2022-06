Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni

Sutra će preovladavati sunčano i veoma toplo sa temperaturama od 33 do 37 stepeni, posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Izdaje se upozorenje da će se do kraja sedmice zadržati veoma toplo najvišom temperaturom u većini mesta od 34 do 37 stepeni Celzijusa, a lokalno se očekuju i tropske noći kada će najniža temperatura biti viša od 20 stepeni. Sutra će duvati slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura će se kretati od 14 do 23 stepena, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i veoma