Abazović u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu - sastao se s Vučićem: Više ste nego dobrodošli su svoju bratsku Crnu Goru

Predsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović danas će boraviti u zvaničnoj poseti Beogradu, što će biti njegova prva zvanična poseta od kada je stupio na dužnost premijera.

Njega očekuju susreti sa najvišim državnim zvaničnicima Srbije. 14.27 Vučić i Abazović: Rešeno pitanje zabrana ulaska poslanika Crne Gore u Srbiju Vučić i Abazović obratili su se novinarima nakon sastanka, gde su istakli da veruju kako će uspeti da naprave pomak u odnosima Srbije i Crne Gore. "Najviše je potencirana tema regionalne saradnje, naročito kada je u pitanju infrastruktura,