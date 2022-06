Još dve medalje za Srbiju u džudou

Za samo par sati naši reprezentativci izbriljirali na Mediteranskim igrama.

Posle Milice Nikolić, drugoplasirane u kategoriji do 48 kilograma, na pobedničko postolje u Alžiru popele su se i njene kolege Marica Perišić i Strahinja Bunčić. Prvo je džudista Bunčić osvojio bronzu u kategoriji do 66 kilograma, a onda se sjajna Marica Perišić izborila za zlato. Ona je u finalu pobedila džudiskinju iz Italije Đulijom Kađijano u kategoriji do 57 kilograma. Bunčić je na startu zabeležio pobedu protiv Francuza Gobera. U polufinalu je izgubio od