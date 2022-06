Vučić: Ovo je najoštrija konferencija koju sam održao u istoriji, jer sam im sve u lice rekao

Kosovski Albanci doneli su dve odluke – jedna je uskraćivanje prava ulaska sa ličnim kartama.

Druga odluka je doneta sa jedinim ciljem da se proteraju Srbi, da se napravi nova Oluja – kazao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Objašnjavajući tu drugu odluku Vučić je kazao da će na Srbe biti izvršen pritisak da prihvate RKS tablice. Oni koji to ne prihvate, biće im oduzimane tablice i vozila, kazao je predsednik. -Dali su nam rok za tablice do 31. septembra, a opšti napad na sever kosova planiraju do 1. oktobra. To građani Srbije treba da znaju i