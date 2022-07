Objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita, liste želja od 6. jula

Na portalu Moja srednja škola objavljeni su preliminarni rezultati završnog ispita, potvrđeno je u Ministarstvu prosvete.

Kako je ranije saopštilo ministarstvo, na završni ispit koji je održan od 27. do 29. juna izašlo je 99,5 odsto učenika. Ministarstvo navodi da roditelji i učenici na portalu imaju uvid u sva tri testa. Prigovori prvostepenoj komisiji podnose se danas do 16 časova, preko portala ili u školi. Ukoliko nisu zadovoljni odgovorom prvostepene komisije, prigovor drugostepenoj komisiji moći će da podnesu u subotu, 2. jula, do 16 časova. Ministarstvo navodi da će odgovor te