Uhapšen Arljac zbog pokušaja ubistva

Zbog sumnje da je automobilom „bmv“ pokušao ubistvo, uhapšen je I.

A. (39) iz Arilja. Policijska uprava Užice je saopštila da je on, noćas, nakon verbalnog sukoba „zbog ranije narušenih međuljudskih odnosa, putničkim vozilom „bmv“ prešao na suprotnu stranu kolovoza i namerno udario dvadesetdevetogodišnjeg muškarca iz Arilja, koji se kretao kao pešak“. Zbog teških telesnih povreda zadobijenih od udara, pešak je prevezen na lečenje u Beograd. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden