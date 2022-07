U Srbiji i danas toplo, mogući pljuskovi i grad

Jutro u zemlji sunčano i toplo, ali se posle podne očekuju kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 33 stepeni.

Vikend nam donosi nekoliko stepena nižu temperaturu. Jutro pretežno sunčano u većem delu zemlje. Od sredine dana nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji će ponegde biti praćeni i gradom. Suvo vreme zadržaće se jedino na severozapadu zemlje. Jutarnja temepratura od 15 do 23 stepena, a najviša dnevna od 32 do 34 stepeni. U Beogradu do 33 stepena. Pretežno sunčano i toplo vreme u nedelju. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni