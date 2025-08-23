Gužve na graničnim prelazima Srbije tokom povratnog talasa stranih državljana

Naslovi.ai pre 1 sat
Gužve na graničnim prelazima Srbije tokom povratnog talasa stranih državljana

AMSS izveštava o zadržavanjima na graničnim prelazima, sa pojačanim čekanjima na Horgošu i dodatnim informacijama o Preševu i Bačkim Vinogradima.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) izveštava da nema zadržavanja na naplatnim rampama auto-puteva u Srbiji, ali da su gužve izražene na graničnim prelazima, posebno u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Vožnja je usporena zbog povratnog talasa stranih državljana i intenzivnog saobraćaja, naročito vikendom. N1 Info Radio 021 Novi magazin

Na graničnim prelazima zadržavanja su značajna: na Batrovcima putnička vozila čekaju do četiri sata, na Šidu do dva sata, na Horgošu 1 i 2 oko tri sata, na Bačkim Vinogradima i Kelebiji do dva sata, dok su na Preševu čekanja na izlazu oko pola sata, a na ulazu u zemlju oko sat vremena. Na Gradini čekanja su oko pola sata, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja. Telegraf RTS Euronews

AMSS savetuje vozače da planiraju putovanja unapred, da krenu ranije i da ne žure zbog pojačanog saobraćaja i dugih relacija tokom vikenda. N1 Info Radio 021

Ključne reči

HrvatskaPreševoHorgošBatrovciAMSSMađarskaŠid

