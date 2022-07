Guterres: Briga o klimi treba biti prioritet uprkos sukobima

Moramo učiniti sve što možemo da ponovo postavimo pitanje klime kao najvažnije pitanje u našoj zajedničkoj agendi, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih naroda.

Klimatska akcija treba biti glavni prioritet za sve države širom svijeta uprkos novonastalim regionalnim sukobima, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres. “Zabrinjavajuće je to što je rat u Ukrajini umnogome skrenuo pažnju sa klimatskih akcija. Moramo učiniti sve što možemo da ponovo postavimo pitanje klime kao najvažnije pitanje u našoj zajedničkoj agendi”, rekao je on u intervjuu za The Guardian. Generalni sekretar UN-a je istakao da ga