Vremenska prognoza 4. jul

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 04.07.2022.Ponedeljak: Veoma toplo, tokom dana pretežno sunčano, a posle podne i uveče u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a najviša dnevna od 34 do 36 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 70%. Tmax ≥ 35