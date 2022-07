Prognoza meteorologa Đurića do kraja nedelje: Mnogi će biti razočarani

Tek u petak očekuje ns osetno svežije vreme sa kišom i maksimalnom temperaturom oko 25 stepeni

U Srbiji nas sutra očekuje pretežno sunčano i tropski toplo vreme. Posle podne i pred kraj dana, ponegde se, uz jači razvoj oblačnostiv očekuje pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. - Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Minimalna jutarnja temperatura kretaće se od 15 do 23, a maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni. U