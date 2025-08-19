“Letnje Bogojavljenje”: Šta se sve menja na Preobraženje?

Danas se obeležava Preobraženje Gospodnje, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, koji označava promenu u prirodi i nagoveštava dolazak jeseni.

Praznik je posvećen Hristovom preobraženju na gori Tavor, kada je, prema Bibliji, njegovo lice zasijalo kao sunce, a odeća postala bela kao sneg. Na ikonama se Hristos prikazuje okružen svetlošću, sa prorocima Ilijom i Mojsijem, dok tri uplašena apostola leže na zemlji. U narodu se veruje da se na Preobraženje otvaraju “Božja vrata” i da se mogu ispuniti želje. Zbog Gospojinskog posta, praznična trpeza je posna, sa ribom i vinom. U crkvama se na ovaj dan osveštava