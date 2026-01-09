Ivanka Popović: Saradnja opozicionih aktera važnija od zajedničkog nastupa na izborima

Beta pre 1 sat

 Profesorka Tehnološko-metalurškog fakulteta i nekadašnja rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović ocenila je danas da je saradnja opozicionih aktera ključna za pobedu na potencijalnim izborima, a da je manje važno da li će svi koji se protive vlasti biti na jednoj ili više izbornih lista.

Popović je za list Nova kazala da će građani na izborima kazniti one aktere koji ne budu spremni da se povezuju.

"Na izborima koji nam predstoje, jedini način da se pobedi stranka koja je uzurpirala vlast jeste stvaranje širokog, koordinisanog fronta svih društvenih i političkih aktera koji žele da Srbija bude država u kojoj vladaju zakoni. Pod tim podrazumevam aktere koji su spremni da se koordinisano odupru izbornoj krađi, manipulacijama i zastrašivanju kroz konstruktivnu saradnju dobro obučenih i hrabrih kontrolora i posmatrača na biračkim mestima", navela je Popović.

Po njenim rečima, studentska lista uživa najveću podršku građana i ima najbolje šanse da uskladi delovanje društvenih snaga koje su posvećene vladavini prava.

"Srbija može i mora da istrpi do raspisivanja vanrednih izbora, to je pitanje opstanka. Niko drugi taj posao neće uraditi umesto nas", kazala je Popović.

(Beta, 09.01.2026)

Ključne reči

IzboriIvanka Popović

