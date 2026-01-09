Đurić otkazao prisustvo komemoraciji u Švajcarskoj zbog lošeg vremena

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, zbog loših vremenskih uslova, otkazao je prisustvo komemoraciji žrtvama požara u Kran Montani, koja će biti održana danas u Martiniju u Švajcarskoj, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Prethodno je jutros najavljeno da će Đurić otputovati na komemoraciju u Švajcarkoj koja je 9. januar proglasila za Dan nacionalne žalosti.Prisustvo komemorciji najavili su francuski predsednik Emanuel Makron, premijer Belgije Bart de Vever, predsednik Italije Serđo Matarela.

U požaru u novogodišnjoj noći u baru u švajcarskom skijalištu Kran Montana poginulo je 40 ljudi, a 116 je povređeno.