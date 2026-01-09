Đurić otkazao prisustvo komemoraciji u Švajcarskoj zbog lošeg vremena

Beta pre 45 minuta

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, zbog loših vremenskih uslova, otkazao je prisustvo komemoraciji žrtvama požara u Kran Montani, koja će biti održana danas u Martiniju u Švajcarskoj, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Prethodno je jutros najavljeno da će Đurić otputovati na komemoraciju u Švajcarkoj koja je 9. januar proglasila za Dan nacionalne žalosti.Prisustvo komemorciji najavili su francuski predsednik Emanuel Makron, premijer Belgije Bart de Vever, predsednik Italije Serđo Matarela.

U požaru u novogodišnjoj noći u baru u švajcarskom skijalištu Kran Montana poginulo je 40 ljudi, a 116 je povređeno. 

(Beta, 09.01.2026)

Povezane vesti »

Komemoracija žrtvama požara Dan žalosti u Švajcarskoj: Očekuje se prisustvo više od 1.000 gostiju, stižu Makron i Matarela…

Komemoracija žrtvama požara Dan žalosti u Švajcarskoj: Očekuje se prisustvo više od 1.000 gostiju, stižu Makron i Matarela

Blic pre 55 minuta
Đurić otkazao prisustvo komemoraciji u Švajcarskoj zbog lošeg vremena

Đurić otkazao prisustvo komemoraciji u Švajcarskoj zbog lošeg vremena

Radio sto plus pre 20 minuta
Danas komemoracija žrtvama u požaru u Švajcarskoj, najmlađi poginuli imali samo 14 godina. Očekuje se dolazak Makrona…

Danas komemoracija žrtvama u požaru u Švajcarskoj, najmlađi poginuli imali samo 14 godina. Očekuje se dolazak Makrona, pojačane bezbednosne mere.

Dnevnik pre 20 minuta
Đurić otkazao prisustvo komemoraciji u Švajcarskoj zbog lošeg vremena

Đurić otkazao prisustvo komemoraciji u Švajcarskoj zbog lošeg vremena

Serbian News Media pre 45 minuta
Đurić otkazao prisustvo komemoraciji u Švajcarskoj zbog lošeg vremena

Đurić otkazao prisustvo komemoraciji u Švajcarskoj zbog lošeg vremena

Radio 021 pre 1 sat
Đurić otkazao prisustvo komemoraciji u Švajcarskoj zbog lošeg vremena

Đurić otkazao prisustvo komemoraciji u Švajcarskoj zbog lošeg vremena

N1 Info pre 1 sat
U Švajcarskoj danas komemoracija žrtvama požara u baru

U Švajcarskoj danas komemoracija žrtvama požara u baru

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Marko Đurićpožar

Svet, najnovije vesti »

Rusi poslali moćni 'orešnik' u Lavov, gađali i Kijev

Rusi poslali moćni 'orešnik' u Lavov, gađali i Kijev

BBC News pre 5 minuta
Zaharova: Tramp oslobodio dvojicu Rusa sa tankera Marinera

Zaharova: Tramp oslobodio dvojicu Rusa sa tankera Marinera

RTV pre 5 minuta
Zašto ruska PVO nije odbranila Madura?

Zašto ruska PVO nije odbranila Madura?

N1 Info pre 0 minuta
Uživo: Oglasio se Tramp: "Otkazao sam drugi talas napada na Venecuelu"

Uživo: Oglasio se Tramp: "Otkazao sam drugi talas napada na Venecuelu"

Euronews pre 15 minuta
Kako je najbliža saradnica izdala Madura: Evo šta je prethodilo hapšenju lidera Venecuele

Kako je najbliža saradnica izdala Madura: Evo šta je prethodilo hapšenju lidera Venecuele

Pravda pre 5 minuta