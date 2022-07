Nikola Belada: Crna Gora je za SPC virtuelna država i eksperiment psihološkog rata

U protekle dvije godine do danas glavna i svakodnevna tema u Crnoj Gori jeste Temeljni ugovor i tradicionalna crkva u Crnoj Gori gdje se misli privenstveno na Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC), ističe u razgovoru za Danas Nikola Belada, istaknuti crnogorski pravnik čija je uža specijalnost državno-crkveno i spomeničko pravo.

Dakle, umjesto da se bavimo ekonomskim, socijalnim pitanjima, zaostatkom u putu ka evropskim integracijama, o ozbiljnim problemima korupcije i kriminala mi smo prinuđeni da svaki dan slušamo o temeljnom ugovoru, dodao je on. Naglašava da to neko svesno radi. “Apsolutno namjerno sve s ciljem da se ovaj narod dovede do faze kolektivnog ludila što je i urađeno, drže tenzije da bi se građani međusobno svađali, jer u ovom trenutku Crna Gora je jedna virtuelna država, a