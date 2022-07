Vreme i dalje veoma toplo, u delovima Srbije mogući pljuskovi: Promena za dva dana

Vetar slab, uglavnom severni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, a od sredine dana u jugozapadnim, južnim, jugoistočnim i istočnim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura od 17 do 23, a najviša od 34 do 36 stepeni Celzijusa. Vetar slab, uglavnom severni. I u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, uglavnom severni. Najniža temperatura od 20 do 23 °C, a najviša oko 36 °C. Do srede, 6.