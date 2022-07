Sprema se naslednik Rio Tinta: Američka kompanija bi da kopa litijum u Jadru

Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka i koalicije „Zajedno“ rekao je da on ima saznanja da će naslednik Rio Tinta biti firma Behtel.

Saradnja dve firme traje godinama, a ovim aranžmanom projekat bi samo dobio novog glavnog igrača. „Sve češće se pominje da će upravo ta kompanija, Behtel nastaviti projekat Jadar i iskopavanje litijuma u Srbiji. Pitam predsednika i premijerku da li je to tačno“, kaže Ćuta za Nova.rs. Kompanija Behtel uveliko radi u Srbiji i to na velikim infrastrukturnim projektima – od Moravskog koridora, pa do puta Preljina i Požega. Pored toga, firma ima odlične kontakte sa