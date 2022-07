Upozorenje RHMZ: Sprema se olujni vetar i nevreme

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je jutros upozorenja i to na visoke temperature i vremenske nepogode koje se očekuju danas. Kako se navodi, od sutra će temperatura biti u osetnom padu.

"I danas veoma toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 33 do 36 stepena, od sutra temperatura u osetnom padu", navedeno je. I danas je na snazi narandžasti meteoalarm. UV indeks je danas svuda visok i veoma visok osim u Vršcu. Duvaće pre podne slab promenljiv, posle podne umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 16 do 23, a najviša dnevna od 32 do 36 stepeni.