"Srbiji je potreban mir, Srbiji je potreban razvoj, hajde da guramo zemlju napred". Ovo je na svom instagramu objavio Aleksandar Vučić, predsednik Srbije posle današnje posete Ivanjici i Moravičkom okrugu. - Da sačuvamo mir i da guramo Srbiju napred! - stoji u opisu snimka.