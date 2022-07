Upozorenje iz RHMZ: Evo kada nas očekuje novi potop

U petak, 8. jula obilne padavine se očekuju u krajevima južno od Save i Dunava, naročito na jugozapadu i jugu Srbije (od 20 do 40 mm za 24 h, lokalno i više).

U toku noći ka suboti (08/09.07.) i u subotu tokom dana (09.07.) padavine će se dodatno intenzivirati na istoku i jugoistoku zemlje uz količinu kiše i do 60 mm za 24 h, saopštio je RHMZ u svom najnovijem upozorenju. Sutra će veći deo dana biti pretežno sunčano i umereno toplo. Duvaće slab i umeren vetar, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 28 do 32 stepena. Uveče i u toku noći na severu i zapadu Srbije naoblačenje s kišom, pljuskovima i