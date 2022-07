Sutra tokom dana sunčano i toplo, popodne naoblačenje i pljuskovi

U Srbiji će sutra tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i umereno toplo, uz maksimalnu dnevnu temperaturu od 32 stepena, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i u toku noći na severu i zapadu Srbije očekuje se naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 13 do 19, a najviša od 28 do 32 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i umereno toplo, a u drugom delu noći očekuje se naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura biće od 15 do 18, a najviša oko 30 stepeni. Od petka do kraja sedmice biće pretežno oblačno i