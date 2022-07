Centralna banka Šri Lanke podigla referentnu kamatnu stopu

Međugodišnja inflacija u junu dostigla 54,6 odsto

Centralna banka Šri Lanke podigla je jednu od referentnih kamatnih stopa za procentni poen u nadi da će ovaj potez ublažiti rast cena u zemlji koja se bori sa ekonomskom krizom, koju je podstakla nestašica deviznih rezervi. Povećanja su dovela do stalne stopu depozita banke od 14,5 odsto, što je najviši nivo u više od 20 godina, a stalnu kamatnu stopu na 15,5 odsto, piše Financial Times. To je dalje praćeno povećanjem od 700 procentnih poena u aprilu i