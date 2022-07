Danas toplije i predah od pljuskova, u petak i subotu obilna kiša

Danas stiže malo topliji vazduh i predah od pljuskova.

Najviša temperatura do 32 stepena. Tokom drugog dela noći ka petku kiša, pljuskovi i grmljavina. U petak pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno i obilnim padavinama, južno od Save i Dunava očekuje se od 20 do 40 milimetara kiše za 24 sata, lokalno i više. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna 19 do 26 stepeni. U subotu na severozapadu