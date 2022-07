Putin Zapadu: Slobodno probajte da porazite Rusiju u Ukrajini – mi još nismo ozbiljno počeli

Predsednik Rusije Vladimir Putin danas je izjavio da Zapad želi da porazi Rusiju na „bojnom polju“ u Ukrajini i poručio „neka probaju“, ukazujući takođe da Moskva „još nije počela ozbiljne stvari“. „Danas čujemo da hoće da nas pobede na bojnom polju.

Šta reći. Nek probaju“, rekao je Putin na sastanku sa šefovima parlamentarnih grupa donjeg doma Parlamenta, koji je prenosila televizija. „Više puta smo čuli da Zapad želi da se bori sa nama do poslednjeg Ukrajinca. To je tragedija za ukrajinski narod. Ali, izgleda da sve ide u tom pravcu“, rekao je Putin. On je ovo govorio u vreme kada su SAD i evropske zemlje poslednjih nedelja ubrzale isporuku oružja za ukrajinsku vojsku, koja pokušava da zaustavi napredovanje