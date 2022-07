Zemlje G20 složne u osudi ruske blokade luka: Lavrov napustio sastanak

Ministri spoljnih poslova zemalja G20 postigli su konsenzus na današnjem sastanku u Indoneziji u vezi zahteva da Rusija ukine blokadu ukrajinskog izvoza žitarica, rekao je zapadni zvaničnik koji je učestvovao na sastanku. „Nadamo se da će kao rezultat ovog sastanka Rusija videti koliko je raširen konsenzus o potrebi da se postigne napredak po pitanju žita“, rekao je zvaničnik, napominjući da je to vredan rezultat, ali da ostaje da se vidi da li će to dovesti do