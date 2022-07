Premijer Šri Lanke pristao da podnese ostavku nakon velikih demonstracija

Premijer Šri Lanke Ranil Vikremesinge pristao je da podnese ostavku da bi se formirala prelazna vlada sačinjena od predstavnika svih partija, navedeno je u saopštenju iz njegove kancelarije. "Da bi se obezbedio nastavak rada Vlade, uključujući bezbednost svih građana, prihvatam najbolju preporuku lidera stranaka da se omogući rad Vlade koju će činiti predstavnici svih partija", napisao je on na Tviteru, preneo je TAS S. To ensure the continuation of the Government