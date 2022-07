Danas oblačno, a evo gde će da bude pljusak! Uživajte u "nižim" temperaturama, jer već od ovog dana kreće pakao

Danas u Srbiji minimalna temperatura 14°C, a maksimalna 27°C.

Danas u Srbiji minimalna temperatura 14°C, a maksimalna 27°C. U Srbiji danas na severu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz prijatnu dnevnu temperaturu. U ostalim predelima povremena kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom sa više padavina za jugoistoku i jugu Srbije, gde će biti najsvežije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 19°C na jugu do 27°C po