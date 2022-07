Pogledajte istorijski poen koji je Novaku doneo sedmi Vimbldon i 21. grend slem trofej (VIDEO)

Novak Đoković je šampion Vimbldona po sedmi put, a četvrti uzastopno! Srpski teniser je stigao do 21. grend slem titule i tako prestigao Rodžera Federera koji ima jednu manje.

Nik Kirios je želeo da pomrsi konce Novaku, da ga spreči u nameri da dođe do još jedne velike titule, ali nije uspeo. Uzeo je Australijanac prvi set, ali je to bilo sve od njega. Nije mogao protiv Đokovića. Poslednji poen bio je ogledalo meča od drugog seta. Novak je bio dominantan, vodio je igru i na kraju naterao rivala na grešku. Na grešku koja je Novaku donela sedmi Vimbldon! Centre Court rises again for one of its great champions Congratulations, @DjokerNole