Pobednica prve Zadruge za Kurir o dejanovom prvom mestu: Evo da li je Kija podržala Dragojevića kog je zadesila slična sudbina!

Pobednica prve "Zadruge" Kristina Kija Kockar prokomentarisala je pobedu Dejana Dragojevića.

Dejan je osvojio nagradu od 50.000 evra i prvo mesto u "Zadruzi 5", a desila mu se slična stvar kao svojevremeno Kiji Kockar, s obzirom na to da ga je žena prevarila u rijalitiju, kao što je pevačicu tadašnji suprug. Kija je otkrila da joj je drago što je Dejan pobedio. "Jutros sam videla, zaslužio je. Čestitam i njemu i svima", poručila je Kija za Kurir. Dejan je inače priznao da će i on napisati knjigu kao što je to svojevremeno uradila Kija. "Kad je mogla Kija