(Video) Rijaliti posle rijalitija: Car se dere na Dalilu, ona ne zna gde udara - neprijatna scena na žurki, kamere uhvatile sve

Sinoć je održana velika žurka povodom kraja "Zadruge 5", na kojoj su bili i drugoplasirana Dalila Dragojević i petoplasirani Filip Car.

Njih dvoje su i sinoć sukobili, baš kako je to često bio slučaj u rijalitiju, pa se Filip Car drao na nju pred svima, dok je ona bila rastrzana. Sve vreme je išla od osobe do osobe, te se činilo da najmanje vremena provodi sa Filipom, dok on nije krio loše raspoloženje, pa je pokazivao agresivnu stranu. Kamere su ih pratile u stopu, a kako je sve ovo izgledalo pogledajte u videu koji je u tekstu.