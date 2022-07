Ovo je dečko Jovane Jeremić: Zajedno se pojavili u javnosti, voditeljka poručuje: "Nenad ima sve povlastice kod mene" (foto)

Voditeljka Jovana Jeremić pojavila se u javnosti sa partnerom Nenadom Sankovićem.

- To mi je prijatelj sa povlasticama... (smeh) On ima sve povlastice! (smeh) Srećna sam, ispunjena. Kod mene je sve uvek kvalitetno, ozbiljno, ispunjena sam u svakom smislu. On je negde moj tip frajera - kazala je Jovana Jeremić za "Blic". - Rekao mi je da je oduševljen mojim stajlingom večeras. Ovo je moj fazon, pink pantalone, ovaj stajling ističe moje atribute. Da li je pravo vreme da kažem "da"? Uvek je pravo vreme za prave stvari! - ističe voditeljka "Pinka".