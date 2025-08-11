"Pokušao sam da oduzmem sebi život" Vuk Mob podelio potresne detalje iz života: Dotakao se sukoba sa kolegom

Popularni reper Vuk Mob, nedavno je pričao o najbolnijim momentima u svom životu.

Reper je ogolio dušu te u svojoj ispovesti otkrio da je bio u sukobu sa Šakom Polumentom. - Nisam ja napao Šaka Polumentu, kako se prenelo. Šta god da se desi javno, javno se šalim sa tim. Nekome je pisao na Tiktoku. Ja sam napravio samo nastavak od toga. Da bi on stavio kameru i rekao "Vuče, vidim da me ti prozivaš". Nije ti ovo prvi put. Ja imam decu tvojih godina". Mene je to zaboleo, jer mu ja nisam sin. Meni je otac u tom periodu preminuo i onda sam mu rekao