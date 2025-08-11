"Pokušao sam sebi da oduzmem život, hteo sam da umrem da budem sa njim": Potresna ispovest Vuka Moba: "Sanjao sam oca svako veče"

Blic pre 4 sati
"Pokušao sam sebi da oduzmem život, hteo sam da umrem da budem sa njim": Potresna ispovest Vuka Moba: "Sanjao sam oca svako…

Popularni reper Vuk Mob, nedavno je pričao o najbolnijim momentima u svom životu.

Vuk Mob otvorio je dušu u velikoj životnoj ispovesti, te se dotakao i sukoba sa Šakom Polumentom. - Nisam ja napao Šaka Polumentu, kako se prenelo. Šta god da se desi javno, javno se šalim sa tim. Nekome je pisao na Tiktoku. Ja sam napravio samo nastavak od toga. Da bi on stavio kameru i rekao "Vuče, vidim da me ti prozivaš". Nije ti ovo prvi put. Ja imam decu tvojih godina". Mene je to zaboleo, jer mu ja nisam sin. Meni je otac u tom periodu preminuo i onda sam mu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Pokušao sam da oduzmem sebi život" Vuk Mob podelio potresne detalje iz života: Dotakao se sukoba sa kolegom

"Pokušao sam da oduzmem sebi život" Vuk Mob podelio potresne detalje iz života: Dotakao se sukoba sa kolegom

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TikTok

Zabava, najnovije vesti »

"Moj Igor je večeras bio u publici, evo šta mi je rekao": Keba održao nastup u Guči, pa poručio: "Volim rakijicu, ovde su svi…

"Moj Igor je večeras bio u publici, evo šta mi je rekao": Keba održao nastup u Guči, pa poručio: "Volim rakijicu, ovde su svi nasmejani i vedri" (Video)

Blic pre 1 sat
"Pokušao sam da oduzmem sebi život" Vuk Mob podelio potresne detalje iz života: Dotakao se sukoba sa kolegom

"Pokušao sam da oduzmem sebi život" Vuk Mob podelio potresne detalje iz života: Dotakao se sukoba sa kolegom

Telegraf pre 1 sat
Lena Marinković oduzima dah u mini suknji i bikiniju: Gocina ćerka pozira na ležaljci, komentari pljušte

Lena Marinković oduzima dah u mini suknji i bikiniju: Gocina ćerka pozira na ležaljci, komentari pljušte

Telegraf pre 2 sata
(Foto) prevrtali po torbi nasred aerodorma: Tanja Savić uhvaćena sa Mukijem nakon što je otkazala nastupe: Pevačica stavila…

(Foto) prevrtali po torbi nasred aerodorma: Tanja Savić uhvaćena sa Mukijem nakon što je otkazala nastupe: Pevačica stavila kačket na glavu

Blic pre 3 sata
"Šta se desi na Lopudu, ostaje na Lopudu": Naša poznata voditeljka (56) zaintrigirala objavom: Oglasila se sa mora u mini…

"Šta se desi na Lopudu, ostaje na Lopudu": Naša poznata voditeljka (56) zaintrigirala objavom: Oglasila se sa mora u mini suknji

Blic pre 3 sata